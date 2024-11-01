٠١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٢٠ ص
رمز الخبر: 85645857
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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مقتل 6 أشخاص بهجوم صاروخي من حزب الله على الجليل

٠١‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٢٠ ص
رمز الخبر: 85645857
مقتل 6 أشخاص بهجوم صاروخي من حزب الله على الجليل

طهران /1 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أعلنت مصادر عبرية عن مقتل ستة أشخاص بهجوم صاروخي من حزب الله اللبناني على الجليل الأعلى داخل الأراضي المحتلة عام 48.

وأعلنت مصادر عبرية أمس الخميس، فقد أصيب اثنان آخران بسقوط صاروخ على مستوطنة المطلة في الجليل الأعلى، حيث وصفت الإصابات بالخطرة وبالغة الخطورة.

وقال جيش الاحتلال أمس الخميس، إن حزب الله أطلق عشرات الصواريخ على الجليل منذ ساعات الصباح.

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٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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