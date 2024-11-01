مقتل 6 أشخاص بهجوم صاروخي من حزب الله على الجليل

وأعلنت مصادر عبرية أمس الخميس، فقد أصيب اثنان آخران بسقوط صاروخ على مستوطنة المطلة في الجليل الأعلى، حيث وصفت الإصابات بالخطرة وبالغة الخطورة.
وقال جيش الاحتلال أمس الخميس، إن حزب الله أطلق عشرات الصواريخ على الجليل منذ ساعات الصباح.
انتهى**3276
طهران /1 تشرين الثاني/نوفمبر/إرنا- أعلنت مصادر عبرية عن مقتل ستة أشخاص بهجوم صاروخي من حزب الله اللبناني على الجليل الأعلى داخل الأراضي المحتلة عام 48.
وأعلنت مصادر عبرية أمس الخميس، فقد أصيب اثنان آخران بسقوط صاروخ على مستوطنة المطلة في الجليل الأعلى، حيث وصفت الإصابات بالخطرة وبالغة الخطورة.
وقال جيش الاحتلال أمس الخميس، إن حزب الله أطلق عشرات الصواريخ على الجليل منذ ساعات الصباح.
انتهى**3276
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