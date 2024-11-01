اليمن ترفض بشدة التحركات العدائية الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية

وأضاف: "إننا على استعداد للتصدي لها بكل قوة وإصرار. نرصد تحركات الأعداء، ونحذرهم من مغبة أي تصعيد من جانبهم، فهو سيقابل برد قوي وحاسم".

واعتبر شرف الدين أن "مستقبل اليمن وأمنه القومي خط أحمر لا يمكن المساس به".

ورأى أن "الشعب اليمني قوي لا تركعه أي تهديدات أو ضغوط خارجية، معتبرا أنه اليوم أقوى وأكثر صموداً من أي وقت مضى".

وختم شرف الدين، بالتأكيد على استمرار هجمات الجماعة ضد "إسرائيل" والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، بالقول: "سنواصل رفع راية الجهاد حتى يتوقف العدوان على الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين".

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