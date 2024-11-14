زلزال يضرب منطقة بهاباد بمحافظة يزد (وسط) ولا خسائر

وافاد مركز رصد الزلازل ان هذه الهزة الارضية وقعت في الطول الجغرافي۵۶.۰۶ والعرض الجغرافي ۳۲.۰۵، وفي عمق 10 كيلومترا تحت الارض.
ولم ترد لحد الان اخبار عن وقوع خسائر من جراء الزلزال.
يزد/ 14 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا – ضرب زلزال قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر، حوالي مدينة بهاباد بمحافظة يزد (وسط) وذلك عند الساعة الثامنة و 19 دقيقة و 15 ثانية من صباح اليوم الخميس.
وافاد مركز رصد الزلازل ان هذه الهزة الارضية وقعت في الطول الجغرافي۵۶.۰۶ والعرض الجغرافي ۳۲.۰۵، وفي عمق 10 كيلومترا تحت الارض.
ولم ترد لحد الان اخبار عن وقوع خسائر من جراء الزلزال.
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