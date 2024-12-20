حماس تدعو إلى تكثيف المقاومة في الضفة الغربية

واعتبرت "حماس" في بيان لها، أن "العمل المقاوم في الضفة الغربية سيشهد الفترة المقبلة تصعيدا، بالرغم من محاولات الاحتلال منع ذلك بالقوة العسكرية".

وأكدت الحركة، بأن "عدونا أمام مزيد من الخيبات، فالضفة ستواصل ضرباتها النوعية، وتفشل مخططات الاحتلال بالضم والتهجير".

وأضافت، أنه "مع استمرار عدوان الاحتلال الغاشم على محافظات الضفة الغربية، وما شهدناه من قصف جوي لمركبة في مخيم طولكرم، لن يفلح في كسر إرادة شعبنا وعزم مقاومتنا المتصاعدة رغم بطش الاحتلال".

كما نعت الحركة "شهداء مخيم طولكرم الأبطال، الذين ارتقوا بقصف الاحتلال الصهيوني"؛ مؤكدة بان "جرائم الاحتلال ستشعل الأرض تحت أقدام جيشه ومستوطنيه، فالمقاومة على عهد الشهداء، ودماؤهم نور لمن خلفهم من الثوار الذين سيواصلون مسيرة التحرير".

ودعت حماس عبر بيانها، "أبناء الشعب الفلسطيني البطل في الضفة الغربية لتصعيد كافة أشكال العمل المقاوم، ولمزيد من الوحدة والتلاحم، وتكثيف الزخم الجماهيري والمواجهة الميدانية مع الاحتلال ومستوطنيه".

وقد ارتقى أربعة فلسطينيين شهداء، وأصيب آخرون اثر قصف صهيوني يوم استهدف يوم الخميس، سيارة بمخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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المصدر / الميادين