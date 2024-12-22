القنصل العام العراقي في كرمانشاه یتسلم هدية مقدمة من قائد الثورة الاسلامية

وقال حجة الإسلام والمسلمين "حبيب الله غفوري" للقنصل العام العراقي في كرمانشاه اليوم الأحد: "لقد قدمت طلبك خلال رحلتي الأخيرة إلى طهران واليوم أقدم لك الخاتم الذي تبرع به المرشد الأعلى للثورة".

واعرب عن تمنياته بالصحة والسعادة للقنصل العام العراقي واشار الى المستجدات الاقليمية قائلا :أعداء الإسلام والقرآن وأهل البيت يخططون لاثارة الفوضى في غرب آسيا.

ووصف ممثل الولي الفقيه في محافظة كرمانشاه الأحداث في سوريا بأنها نتيجة حرب العدو الإعلامية والنفسية والمعرفية ،قائلا:في هذا الوضع الحساس، فإن وحدة المسلمين والحكومة والأمة العراقية وتعاطفهم ورفقتهم تحظى ببالغ الاهمية.

وأعرب القنصل العام العراقي في كرمانشاه عن ارتياحه من هذا اللقاء وقال:هذه الهدية ثمينة جدًا بالنسبة لي ولن أذكرها لأي شخص حتى لا يطلب مني أن أعطيه الخاتم.

وأضاف عبد الستار الجعفري: جميع زملائي ينتظرون هذه اللحظة التي منحتني هذا الخاتم وأتمنى اللقاء مع قائد الثورة الاسلامية لاقدم شكرى لسماحته.

وقال: نحمد الله أن بلد العراق نجا من حكم نظام صدام الدكتاتوري، وعلينا أن نكون صامدين في طريق المقاومة اليوم.

واضاف إننا بحاجة إلى الصمود في طريق المقاومة اليوم.

وتشترك محافظة كرمنشاه، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة، في حدود طولها 371 كيلومترا مع الأجزاء الكردية والعربية من العراق.كما بدأت قنصلية العراق نشاطها في مدينة كرمانشاه منذ عام 2005.

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