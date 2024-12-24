رباعان ايرانيان يحرزان المركزين الثاني والثالث في وزن 89 كغم ببطولة شباب آسيا لرفع الاثقال

وفاز إيليا صالحي بور بالمركز الثاني والميدالية الفضية وعلي رضا عباس بور بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في فئة 89 كغم ببطولة آسيا للشباب.

وحصل صالحي بور على الميدالية الفضية في رفعة الخطف بـ 161 كغم، والميدالية البرونزية في رفعة النتر بـ 195 كغم والميدالية الفضية في المجموع 356 كغم.

فيما نال عباس بور الميدالية البرونزية في رفعة الخطف بـ 159 كغم، والميدالية الفضية في النتر بـ 196 كغم، والميدالية البرونزية في المجموع 355 كغم.

وبهذه الميداليات الفضية والبرونزية الست في فئة 89 كغم، بلغ اجمالي عدد ميداليات منتخب رفع الأثقال الإيراني في الدوحة 21 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و6 فضيات و11 برونزية.

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