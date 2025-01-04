قائد الثورة يؤكد على اجراء المزيد من البحوث والدراسات حول سيرة 3 من ائمة اهل البيت (ع)

جاء ذلك في تصريح ادلى به قائد الثورة الاسلامية، بنهاية مراسم العزاء لمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي الهادي (ع).

ونوه سماحته، بالدور الفريد والمميز لهذا الامام ووالده وابنه، في تطوير التشيع كمّا ونوعا.

واوضح : ان بغداد والكوفة، تحولتا في عهد الامامين الهادي والجواد (عليهما السلام)، الى مركزين رئيسيين لشيعة اهل البيت (عليهم السلام)؛ مردفا ان هذين الامامين قاما بدور لا نظير له في الترويج والدعوة الى مذهب اهل البيت (ع).

وفي جانب اخر من تصريحاته، لفت اية الله العظمى الخامنئي الى كتاب "الزيارة الجامعة الكبيرة"، والذي وصفه بـ "الجوهرة الفريدة التي لولا جهود وتضحيات الامام الهادي (عليه السلام) لما وصلت الينا اليوم".

وتابع : ان المعارف المكنونة في هذه الزيارة، والتي تنطلق من تعاليم القران الكريم والحقائق النقية لمذهب اهل البيت (عليهم السلام)، تشير الى مدى الإمام العلمي والعمق المعرفي لدى الامام الهادي (ع).

انتهى ** ح ع