مخبر: صناعة الفضاء ستلعب دورا رئيسيا في الادارة المستقبلية للبلاد

وخلال زيارته يوم الثلاثاء لشركة "اميد فضا" المعرفية الخاصة ، وبعد لقائه وحديثه مع نخبة من الشباب، قال مخبر: إذا اعتمدنا على هؤلاء الشباب فلن يكون لدينا أي عائق أمام تطوير البلاد وحل مشاكلها.

واعتبر اللقاء والحديث مع نخبة الشباب مصدر فخر وشعور بالأمل بالمستقبل وقال: يجب تعريف هذه المراكز وهؤلاء الشباب للناس من خلال وسائل الإعلام وخاصة الإذاعة والتلفزيون حتى يتعرف الشعب الإيراني الفخور على قدراته الكبيرة والشبابية.

وأشار مخبر إلى أن مستقبل البلاد هو في أيدي الشباب الناشطين في القطاع الخاص، وقال: من مشاكل الشركات المملوكة للدولة البيروقراطية الإدارية التي تمنع حل المشاكل بسرعة.

وأضاف: إن السياسة الكبرى للإدارة المستقبلية للبلاد هي أن معظم العمل المنجز في الحكومة سيتم تحويله إلى القطاع الخاص، والسبب في ذلك هو القدرات الهائلة للشباب مثل مجموعتكم.

وفي جزء آخر من كلمته قال مخبر امام جمع من المدراء ونخبة الشباب الناشطين في شركة "اميد فضا": الشركات الخاصة المعرفية والتي تعمل في مجال الفضاء تتميز بخاصيتين مهمتين: أولا، أنها تركز على عنصر مهم مثل تكنولوجيا الفضاء ، وبالتأكيد صناعة الفضاء ستلعب دورًا رئيسيًا في الادارة المستقبلية للبلاد، والثاني هو الطبيعة الخاصة لهذه الشركات، التي تتمتع برشاقة وقدرة وإنتاجية أعلى؛ لذلك فإن دعمكم هو التحرك في اتجاه الاستراتيجيات الأساسية لادارة البلاد.

واعتبر مخبر ، عضوية ايران في اتفاقيات شنغهاي وبريكس وأوراسيا أحد إنجازات حكومة الرئيس الراحل الشهيد ابراهيم رئيسي، وقال: لقد وفر هذا الموضوع فرصة مناسبة لتطوير صناعة الفضاء في البلاد، ولأن صناعة الفضاء لا تعرف الأرض ولا الجغرافيا، وبالنظر إلى جيران بلادنا الكثيرين، يجب علينا أن نسعى إلى تحقيق حصة مناسبة في صناعة الفضاء، لأن العديد من دول العالم، وكذلك بعض جيراننا، متلهفون إلى شراء الخدمات الفضائية لشركات من امثالكم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "أميد فضا" هي شركة خاصة معرفية في مجال صناعة الفضاء، نجحت مؤخراً في إطلاق قمرين صناعيين هما "هدهد" و"كوثر" إلى الفضاء.

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