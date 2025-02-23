عراقجي یغادر إلى بیروت

وافادت ارنا، بأن وزير الخارجية الايراني، توجه، فجر اليوم الاحد، الى بيروت، لحضور مراسم تشييع الامين العام الشهيد لحزب الله السيد حسن نصر الله ورئيس المكتب التنفيذي للحزب الشهيد السيد صفي الدين.

ويرافق وزير الخارجية الإيراني في هذه الزيارة مساعده للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب ابادي و نائب الإدارة المالية وسفير إيران السابق في لبنان محمد فتحعلي والمتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي.

وتقام مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وصفيه الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين في مدينة كميل شمعون الرياضية اليوم الأحد.

هذا واستشهد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في 27 سبتمبر 2024 إثر غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

انتهی**1426