متحدث الخارجية : أوروبا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ

وفي منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، كتب "إسماعيل بقائي" : ان قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال مسؤولي الكيان الصهيوني يعكس غضب واستنكار العالم تجاه الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة، وهو مطلب دولي حاسم لسيادة القانون ووضع حد للإفلات من العقاب لقاء الجرائم المروعة بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف : لكن أوروبا بتقاعسها أمام الكيان الإسرائيلي تعزز التشكيك في مصداقيتها الأخلاقية وتضع نفسها في الجانب الخاطئ من التاريخ.

وتابع متحدث الخارجية : ان أوروبا بهذا الأداء تسيء الى مبدأ سيادة القانون، وتدوس على العدالة، وتعزز الإفلات من العقاب - بكل عواقبه وآثاره المدمرة التي تطال الضحايا الأبرياء والإنسانية جمعاء؛ مما يشكل تطبيعا لخرق القانون وتبريرا للجريمة.

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