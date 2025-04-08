الجهاد الإسلامي تدين تصريحات ترامب ونتنياهو تجاه غزة

وأكَّدت الحركة في بيان اليوم الثلاثاء، أنَّ هذه التصريحات عدوانية بامتياز وتجرّد الشعب الفلسطيني من إنسانيته وأبسط حقوقه، وتعبر عن مستوى التردي الأخلاقي لدى المستكبرين وأصحاب السياسات الفاسدة.

وأضافت، أنَّ محاولة تبرير قتل الأبرياء بدعم أميركي متواصل للاحتلال وجرائمه، يثبت أن إدارة ترامب لا تختلف عن سابقاتها من الإدارات التي سفكت دماء الأبرياء وزرعت الحرب والدمار في كل مكان.

وتابعت : قطاع غزة وفلسطين، كما سائر بلاد العرب المسلمين، ليست عقارًا للمتاجرة ولا مسرحًا للتلاعب والتنازع بين لصوص السلطة ومقتنصي الصفقات على حساب معاناة شعوبنا العربية والإسلامية وتحويلها إلى أهداف للسياسات الإجرامية.

وشدَّدت "الجهاد الاسلامي" عبر بيانها، على أنَّ الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة لن يتراجعوا عن تمسكهم بأرضهم، بل سيستمرون في تقديم التضحيات في سبيل حماية كرامة الأمة ومقدساتها، والتمسك بأرضهم وحقهم بتحرير وطنهم مهما عظمت هذه التضحيات.

وختمت الحركة بالقول : ستبقى قوى المقاومة هي التعبير عن إرادة الشعب الذي يرفض أن يكون سلعة للتقاسم والاستغلال في سياسات مجرمي الحرب في كيان الاحتلال والإدارات الأميركية.

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المصدر/العهد