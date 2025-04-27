٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:١١ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85815847
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إيران وباكستان تؤكدان على تعزيز السياحة العلاجية بين البلدين

٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:١١ م
رمز الخبر: 85815847
إيران وباكستان تؤكدان على تعزيز السياحة العلاجية بين البلدين

طهران /27 نيسان/ أبريل/ إرنا- أكد وزير الصحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد رضا ظفرقندي" ونظيره الباكستاني "مصطفى كمال"، خلال اجتماع ثنائي على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في الصين، أكدا على أهمية تطوير العلاقات، وخاصة التعاون في مجال السياحة العلاجية وتبادل الخبرات الصيدلانية بين البلدين.

وأفادت "إرنا"، بأن وزير الصحة الباكستاني التقى اليوم الأحد على هامش الاجتماع الـ 8 لوزراء الصحة بالدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون باستضافة الصين، التقى نظيره الإيراني "ظفرقندي".

وتبادل الجانبان خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين إيران وباكستان، وخاصة توسيع التعاون في المجال الصحي؛ مؤكدين على تعزيز التعاون الوثيق في المناطق الحدودية المشتركة بهدف مكافحة الأمراض المعدية.

وأكد وزير الصحة الباكستاني على أهمية العلاقات العريقة لبلاده مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ منوها الى اهمية تبادل الخبرات في مجالات العلاج وانتاج الأدوية، وكذلك تطوير السياحة العلاجية بين البلدين.

انتهى**9365 / ح ع **

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