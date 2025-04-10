مشاورات ايرانية روسية حول التطورات الثنائية والاقليمية والدولية

وشرح غروشكو خلال اللقاء آخر مستجدات العلاقات بين روسيا من جهة واوروبا وامريكا من جهة اخرى.

واشار الى زيارته الاخيرة الى طهران ولقائه نظيره الايراني وكذلك وزير الخارجية الايراني مشددا على ضرورة عقد لقاءات منتظمة مع نظيره الايراني.