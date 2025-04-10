١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٥٥ م
رمز الخبر: 85799667
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journalistکاظم شماعییان

مشاورات ايرانية روسية حول التطورات الثنائية والاقليمية والدولية

١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٥٥ م
رمز الخبر: 85799667
مشاورات ايرانية روسية حول التطورات الثنائية والاقليمية والدولية

موسكو/ 10 نيسان/ابريل/ارنا – التقى السفير الايراني لدى روسيا كاظم جلالي اليوم الخميس، مساعد وزيرالخارجية الروسي الكسندر غروشكو وذلك لمناقشة العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية.

وشرح غروشكو خلال اللقاء آخر مستجدات العلاقات بين روسيا من جهة واوروبا وامريكا من جهة اخرى.

واشار الى زيارته الاخيرة الى طهران ولقائه نظيره الايراني وكذلك وزير الخارجية الايراني مشددا على ضرورة عقد لقاءات منتظمة مع نظيره  الايراني.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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