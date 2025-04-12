كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً: ايران تودع البطولة بالخسارة امام طاجيكستان

سجل ميخروبون أوديلزودا (12) وأحمدتشون شويف (67) وعبد الله إبراهيم زادة (89)، أهداف طاجيكستان، في حين أحرز أميد قرجة مغلو (52) هدف إيران الوحيد.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الجمعة أيضاً تعادل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع عُمان 2-2، على ملعب صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وتصدرت طاجيكستان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 5 نقاط لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية و4 لعُمان، في حين بقي رصيد إيران عند نقطة واحدة.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم السبت فوز طاجيكستان على عُمان 2-1، وتعادل إيران مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية 1-1.

في المقابل شهدت الجولة الثانية التي أقيمت يوم الثلاثاء فوز جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على طاجيكستان 3-0، وعُمان على إيران 3-2.

يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثمانية الأولى تحصل على بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للناشئين 2025 في قطر، حيث تنضم إلى منتخب قطر المضيف، في النهائيات التي تضم 48 منتخباً.

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