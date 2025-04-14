إصابة 4 جنود صهاينة اثر كمين في شرق مدينة غزة

وذكرت وسائل إعلام العبرية، أن 4 جنود "إسرائيليين" أصيبوا في كمين داخل منزل بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، حيث وصفت بعض المصادر هذا الحادث بأنه أحد أخطر الأحداث الميدانية في الأيام الأخيرة.

الى ذلك، أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن أحد عناصر المقاومة تمكن من قنص قناص صهيوني كان يعتلي تلة المنطار بحي الشجاعية.

واشتدت الاشتباكات في حي الشجاعية خلال الأيام الماضية، لتصبح هذه المنطقة أحد المحاور الرئيسية في المعركة البرية بشرق غزة.

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المصدر/ وكالة سما



