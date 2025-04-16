أسير "إسرائيلي" لدى سرايا القدس يطالب بإيقاف حرب غزة

ونشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، فيديو للأسير بارون بارسلافسكي، انتقد فيه سياسات حكومة بنيامين نتنياهو، وطالب بالعمل على استعادته.

وقال بارسلافسكي خلال الفيديو : "أنا موجود في الأسر منذ أكثر من سنة ونصف السنة ... نحن هنا نعاني من نقص الطعام والشراب، وأنا أعاني من المرض".

وأوضح أنّه يعاني من مرض جلدي لا يعلم ما هو، بحيث يتألم طوال اليوم، مضيفا : "وضعي الصحي والجسدي صعب جدا".

وتوجه بارسلافسكي إلى حكومة نتنياهو متساءلا : "إلى أين تريدون أن تصلوا؟ ماذا ستفعلون بنا؟ أين خطواتكم القادمة؟ "؛ مردفا : "كل يوم تسقطون القذائف، ولا شك أنّ القنبلة القادمة ستسقط على رأسي"، ومتوجها إلى نتنياهو بالقول: "دمي في رقبتك".

وأردف: "صوتي في الانتخابات الماضية أعطيته لك يا بن غفير ليس لتتركني هنا أموت في غزة ... لماذا تخليتم عنّا؟ لما نترك لنموت هنا؟ "، مؤكّدا أنّ الأسرى الإسرائيليون في قطاع غزة "يعانون يومياً".

وقال بارسلافسكي لحكومة نتنياهو: "تريدون أن تنفذوا صفقة لتفرجوا عن أسير واحد أميركي وهو عيدان ألكسندر، هل ألكسندر أفضل مني؟ ".

وفي السياق، أشار إلى أنّ "الضغط العسكري لن يقدم لنتنياهو شيئا، فلو تقلب العالم بأكمله لن تتمكن من إعادتي بهذه الطريقة"؛ مضيفا : "لم يحصل أنّ أسيرا واحدا عاد بالضغط العسكري".

وطالب الأسير الإسرائيلي نتنياهو بإيقاف الحرب قائلا : "عليك أن توقف هذه الحرب الغبية ... لقد فشلتم. أوقفوا هذا الكابوس ... أو على الأقل، أدخلوا بعض الطعام إلى القطاع حتى يصلنا منه".

كما توجه بارسلافسكي إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالقول : "حتى الحرب في غزة لم تأمر بإيقافها ... أين وعودك؟ ألم تقل أننا سنتحرر في صفقة؟ ".

انتهى**9365

المصدر/الميادين