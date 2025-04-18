ايران تدعو لوضع نهاية لصمت المجتمع الدولي ازاء الغارات الامريكية على اليمن

وندد بقائي بشدة بالغارات الجوية الامريكية على ميناء راس عيس في اليمن والتي اسفرت عن استشهاد واصابة عشرات الاشخاص من ابناء الشعب اليمني الابرياء وتدمير هذا الميناء.

واعتبر بقائي الغارات الجوية الامريكية على اليمن بانها مصداق بارز لجريمة العدوان والانتهاك السافر للمبادئ والقواعد الاساسية لميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وقال ان الاعتداءات الامريكية على اليمن والتي تاتي في سياق الدعم الامريكي الشامل للاحتلال والابادة الجماعية التي ينفذها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، حولت امريكا الى متواطئ وشريك لجرائم اسرائيل في فلسطين والمنطقة.

وحذر من ان استمرار العدوان العسكري الامريكي على اليمن وتدمير البنية التحتية الحيوية لليمن وقتل الشعب اليمني المسلم، ليس يؤدي الى تشجيع الكيان الصهيوني على مواصلة الجرائم في غزة والضفة الغربية فحسب بل يشكل بحد ذاته سببا في التصعيد في المنطقة وتهديدا للسلام والامن الدوليين.

وقدم الناطق باسم الخارجية التعازي باستشهاد المواطنين اليمنيين مؤكدا تضامن الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الشعب اليمني المقاوم ودعا الاسرة الدولية لوضع نهاية للصمت وعدم التصرف ازاء الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وحقوق الانسان على يد امريكا ضد الشعب اليمني مذكرا بمسؤولية البلدان الاسلامية ومنظمة التعاون الاسلامي في هذا المجال .