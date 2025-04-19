عراقجي : من المبكر انضمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المفاوضات

وأوضح "عراقجي" في تصريح لموفد "إرنا" من روما : من الطبيعي أن يكون للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور مهم في أي اتفاق محتمل، لأنها المعنية بالتحقق والإشراف على التزامات إيران في مجال البرنامج النووي، ونحن لا نقبل بأي هيئة أخرى ان تتحقق في هذا الشأن.

وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة وضع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسير الأمور، مبينا : لسنا بعد في وضع يتطلب حضور الوكالة، لكن بالطبع، يمكن لآراء الخبراء لديها بأن تساعد نوعا ما خلال المفاوضات؛ كما يبق لنا بان دعونا خبراء الوكالة في بعض الأحيان وأثناء المفاوضات، أو أجرينا مشاورات مع المدير العام نفسه.

وتابع عراقجي : في هذه المرحلة، جاء السيد غروسي إلى روما بمبادرة منه للقاء المسؤولين الإيطاليين، ويبدو أنه التقى أيضا بستيف ويتكوف (المبعوث الامريكي)؛ مردفا : من الإيجابي أن يكون (الاخير) على اطلاع حول سير المفاوضات، وقد التقيت به في طهران، وربما لو لم يعقد ذلك اللقاء، لكنت التقيت به في روما أيضا.

يذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا بدات وانتهت اليوم السبت في روما وبوساطة وزير الخارجية العماني.

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