مقتل ضابط وجندي إسرائيليين وإصابة آخرين بتفجير استهدف دبابة شرقي غزة

واورد المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية إن ضابطًا إسرائيليا قُتل وأصيب 4 آخرون، جراء استهداف مركبة مدرعة شرق مدينة غزة، ثم تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة، قبل أن يعلن عن مقتل جندي .

وأفاد موقع “حدشوت حموت” العبري بتعرض دبابة إسرائيلية للتفجير بواسطة عبوة ناسفة شرق غزة، ثم تم استهدافها بصاروخ موجه.

وذكر الموقع أن إصابة أحد المصابين خطيرة، وأن مروحيات إسرائيلية أجلت المصابين من الجيش إلى مشافي في الداخل الفلسطيني المحتل.

ونشرت منتديات ووسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو لطائرات مروحية إسرائيلية تنقل مصابين من جيش الاحتلال إلى المستشفيات، مؤكدة “وقوع حدث أمني صعب في غزة”.

ونوهت وسائل إعلام الاحتلال أن مروحيات الاحتلال العسكرية تعمل على نقل الإصابات، بينها إصابات وصفت بالحرجة في صفوف قوات الجيش.

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