يونيسف: مستشفيات الأطفال بغزة تعمل في ظروف بالغة الصعوبة

كما اكدت انها تعمل في ظروف بالغة الصعوبة، مشيرة إلى أن بقاء أطفال غزة على قيد الحياة يعتمد على إعادة فرض وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع.

وشددت "يونيسف" على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة مجددًا.

وأوضحت: إن "مستشفيات غزة، التي تعالج حديثي الولادة والأطفال تفتقر إلى معدات طبية كافية وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة".

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد ذكرت في تقرير الجمعة الماضية، أن الحصار الذي تشهده غزة اليوم "أشد من الفترة الأولى بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

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