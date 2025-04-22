حماس تحذر من كارثة إنسانية تطال أكثر من مليوني فلسطيني بسبب إغلاق معابر غزة

وأوضحت الحركة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الحصار تسبب في نقص حاد بكافة مقومات الحياة الأساسية، بما في ذلك منع دخول اللقاحات الضرورية للأطفال؛ مؤكدة بأن استخدام التجويع كسلاح جماعي، وفرض العقاب الجماعي على أكثر من مليونين وربع المليون إنسان، يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وحملت الحركة، العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استمرار الحصار وما يترتب عليه من نتائج كارثية؛ مشددة على أن الصمت الدولي المتواصل يمثل فشلاً أخلاقياً وسياسياً للمنظومة الدولية ومؤسساتها الحقوقية.

كما طالبت، "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكل الجهات المعنية"، بالتحرك العاجل للضغط على حكومة العدو لفتح المعابر فوراً، وضمان إدخال الإمدادات الإنسانية والطبية اللازمة للقطاع.

ودعت حماس عبر بيانها اليوم، الشعوب العربية والإسلامية، إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية، والعمل بكل الوسائل لكسر الحصار عن غزة، ومواجهة مخططات الاحتلال التي تهدد مستقبل المنطقة بأكملها.

انتهى**9365 / ح ع **

____________________

المصدر/وكالة شهاب



