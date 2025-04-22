رابطة علماء اليمن تدعو للتعبئة والجهاد ضد العدوان الأمريكي

وأوضحت الرابطة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن "الواجب الديني الشرعي والجهادي يتحتم أكثر ويتضيق على أداء الجيوش العربية في نصرة غزة وإسنادها"؛ مؤكدة على "شرعية سلاح المقاومة وحرمة التعاطي مع فكرة نزع سلاح المجاهدين في فلسطين ولبنان واليمن وغيرها".

واعتبر هذا البيان، أن "التعاطي مع فكرة التفاوض على نزع السلاح خيانة لله ورسوله والمؤمنين وخدمة رخيصة وتول صريح لإسرائيل وأمريكا"؛ مشددا على "وجوب التعبئة العامة والجهوزية القتالية للشعب اليمني وقبائله الأبية".

كما دعت رابطة علماء اليمن، في بيانها، "كافة التيارات والشخصيات والرموز" إلى الإدانة الصريحة والعلنية للعدوان الأمريكي ومجازره المروعة بحق الشعب اليمني؛ مباركة قرارات وخيارات القيادة الثورية اليمنية الممثلة بالسيد الحوثي وقيادة الدولة، كما باركت المسارات التصعيدية الرادعة للقوات المسلحة وعملياتها المشروعة ضد العدو الأمريكي والإسرائيلي.

ونوهت الرابطة، إلى "وجوب التعاون مع رجال الأمن وإبلاغهم عند أي اشتباه أو ريبة ممن تسول له نفسه بالسوء ونشر الفوضى".

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المصدر/ المسيرة