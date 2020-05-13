مسؤول يحتمل خروج مدينة مشهد من حالة الخطورة بشان كورونا حتى نهاية رمضان

وقا حميد رضا رحيمي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الاربعاء انه من المحتمل ان تصبح مدينة مشهد ضمن المناطق البيضاء من حيث نسبة تفشي فيروس كورونا حتى نهاية شهر رمضان المبارك في حال استمرار المنحى التنازلي للاصابات.

واضاف، انه وفقا لتقييمات وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي فان تفشي فيروس كورونا في محافظة خراسان الرضوية خاصة في مدينة مشهد (مركز المحافظة) يشهد الان منحى تنازليا حيث ورد ذلك في التقرير الاخير للجنة الابيدميولوجيا في الوزارة.

واوضح بان مدينة مشهد هي الان في الحالة الصفراء وتتحرك نحو الحالة البيضاء.

يذكر ان عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ لغاية اليوم الاربعاء 112 الفا و 725 والمتعافين 89 الفا و 428 والمتوفين 6783 شخصا.

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