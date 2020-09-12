السفير الايراني يقدم اوراق اعتماده الى رئيس الاتحاد الاوروبي

وخلال المباحثات بين الجانبين، شرح السفير الايراني آخر التطورات ذات الصلة بالاتفاق النووي وضرورة الاتزام الجاد من قبل اعضائه و اعضاء مجلس الامن الدولي جميعا بالحفاظ على هذه الوثيقة الاساسية وصد الاجراءات الامريكية اللاقانوية وتنفيذ كامل بنوده بواسطة الجميع.

كما تطرق دهقاني، الى القضايا الاقليمية ودور الجمهورية الاسلامية الايرانية في مكافحة الارهاب والتاكيد على تظافر الجهود بين جميع بلدان المنطقة لحماية السلام والامن ومكافحة حاسمة ضد الارهاب؛ فضلا عن استعداد ايران الشامل للتعاون مع الدول الاقليمية والاتحاد الاوروبي في مختلف المجالات وعودة العلاقات الى طبيعتها بين ايران والاتحاد الاوروبي والارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

الى ذلك، اذ اكد رئيس الاتحاد الاوروبي (شارل ميشال) ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه، نوّه الى اهمية العلاقات الايرانية – الاوروبية وتحسين العلاقات بين دول الجوار في المنطقة لكونه يسهم بشكل كبير في حماية السلام والامن، ويخدم مصالح الاتحاد.

يذكر ان السفير دهقاني قدم قبل 3 اسابيع اوراق اعتماده الى رئيس لجنة الاتحاد الاوروبي "اورزولافون درلاين" ايضا.

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