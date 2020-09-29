بدء دورات تعليم الفارسية في تونس

و افادت العلاقات العامة لمؤسسة سعدي الثقافية انه فی ضوء حاجة المراكز العلمیة والتعلیمیة الفارسیة الی استخدام الفضاء الافتراضی اقامت المستشارية الثقافية الإيرانية في تونس دورات تعليم اللغة الفارسية على الفيسبوك .

و تقوم المستشارية بشکل یومی بتحميل مقاطع الفيديو لتعليم اللغة الفارسية بما في ذلك المصطلحات الشائعة في التفاعلات اليومية والمصطلحات والأمثال الفارسية على فیسبوک .

وتأسست مؤسسة السعدي في عام 2010 بموافقة المجلس الأعلى للثورة الثقافية الایرانیة لتعزيز وتوسيع اللغة والأدب الفارسي في العالم .

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