٢٩‏/٠٩‏/٢٠٢٠ ١:٤٤ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84058793
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بدء دورات تعليم الفارسية في تونس

بدء دورات تعليم الفارسية في تونس

طهران/29 ايلول/ سبتمبر/إرنا-بادرت المستشارية الثقافية الإيرانية في تونس ومؤسسة سعدي الثقافية مؤخرا بعقد دورات تعليم اللغة الفارسية في تونس عبر الانترنت في إطار العلاقات الوطيدة التي تجمع تونس وایران.

و افادت العلاقات العامة لمؤسسة سعدي الثقافية انه فی ضوء حاجة المراكز العلمیة والتعلیمیة الفارسیة الی استخدام الفضاء الافتراضی اقامت المستشارية الثقافية الإيرانية في تونس دورات تعليم اللغة الفارسية على الفيسبوك .

و تقوم المستشارية بشکل یومی بتحميل مقاطع الفيديو لتعليم اللغة الفارسية بما في ذلك المصطلحات الشائعة في التفاعلات اليومية والمصطلحات والأمثال الفارسية على فیسبوک .

وتأسست مؤسسة السعدي في عام 2010 بموافقة المجلس الأعلى للثورة الثقافية الایرانیة  لتعزيز وتوسيع اللغة والأدب الفارسي في العالم .

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