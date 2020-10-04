ظریف یلتقی أمیر دولة الکویت الجدید

كما قدم ظريف التهاني والتبريكات لأمير دولة الكويت الشيخ نواف مؤكدا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لدولة الكويت .

و التقى ظريف ايضا نظيره الكويتي احمد ناصر المحمد الصباح وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا الأقليمية .

وكان ظريف وصل الكويت مبعوثا عن الرئيس روحاني لتقديم التعازي الى الكويت بمناسبة رحيل الأمير السابق وتقديم التهاني للأمير الجديد.

الديوان الأميري كان قد أعلن الثلاثاء الماضي 29 سبتمبر في بيان أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح توفي عن 91 عاما من العمر.

وشغل الامير الراحل، منصب وزير الخارجية لأربعة عقود متتالية (من 1963 إلى 2003).

وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يوم الأربعاء 30 سبتمبر اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت أمام مجلس الأمة خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

انتهى** 2344