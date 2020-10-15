رحلة استثنائیة للخطوط الجویة الایرانیة الی روما قریبا

وافاد الموقع الخبري لوزارة الطرق واعمار المدن الايرانية انه اثر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وطلبات الرعايا الايرانيين للعودة الى البلاد وفي ضوء الترخيص الصادر عن منظمة الطيران المدني الايطالي، ستقوم شركة الخطوط الجوية الايرانية (هما) بتسيير رحلة استثنائية الى روما يوم الاثنين 26 تشرين الاول / اكتوبر الجاري.

وستغادر طائرة الخطوط الجوية الايرانية مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب طهران الى روما صباح يوم الاثنين 26 اكتوبر وتعود بعد ظهر اليوم ذاته الى طهران.

يذكر انه بسبب تفشي فيروس كورونا توقف الكثير من الرحلات الجوية بين دول العالم في سياق الاجراءات الرامية للحد من تفشي المرض.

وتقوم الخطوط الجوية الايرانية بين الحين والاخر بتسيير رحلات استثنائية بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الدول الاخرى لاعادة الرعايا الايرانيين العالقين فيها من طلبة جامعيين او تجار او غيرهم راغبين بالعودة الى البلاد.

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