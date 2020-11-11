١١‏/١١‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٧ م
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 84106668
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3 إيرانيين يتنافسون على نيل لقب أفضل لاعب الاسبوع في آسيا

3 إيرانيين يتنافسون على نيل لقب أفضل لاعب الاسبوع في آسيا

طهران/11 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا-تم ترشيح ثلاثة لاعبين إيرانيين يلعبون في النوادي الاوروبية لكرة القدم لنيل لقب أفضل لاعب الاسبوع في القارة الآسيوية.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) في أحدث استطلاع له لنيل أفضل لاعب في قارة آسيا في الأسبوع الجاري، تم ترشيح 3 لاعبين إيرانيين يلعبون في النوادي الاوروبية لكرة القدم.

ويمثل مهدي طارمي وعلي قلي زاده وكاوه رضائي ايران في هذا الاستطلاع.

وقدم طارمي أداءً جيدًا في مباراة بورتو الأخيرة ، وسجل هدفا لفريقه البرتغالي في الدقيقة 67 من المباراة.

كما سجل علي قلي زاده، مهاجم فريق شارلواي البلجيكي هدفًا واحدًا ودقة تمريرة بنسبة 82٪ و 6 مراوغات ناجحة.

كما تمكن كاوه رضائي مهاجم فريق شارلروا البلجيكي من تسجيل هدف لفريقه ضد ميشلن. 

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