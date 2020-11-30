التيار الشعبي التونسي يدين اغتيال الشهيد فخري زاده

واكد التيار الشعبي التونسي ان العصابات الصهيونية اقدمت على ارتكاب جريمة نكراء تمثلت في اغتيال العالم الايراني محسن فخري زاده في العاصمة طهران ، و هي جريمة جديدة ترتكبها الحركة الصهيونية الارهابية في حق العلماء العرب و المسلمين بهدف تعطيل تطور دول المنطقة ومنعها من تحقيق التوازن الاستراتيجي مع كيان العدو.

و اكد البيان: ان التيار الشعبي لا يسعه إلا أن يدين بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الصهيوني ويدعو محور المقاومة الى الرد على تصعيده الاخير في اكثر من جبهة من جبهات المواجهة.

يذكر ان ارهابيين مسلحين قاموا عصر الجمعة بنصب كمين في طريق السيارة الحاملة لمساعد وزير الدفاع رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع العالم البارز محسن فخري زادة في بولفار "مصطفى خميني" بمدينة آبسرد التابعة لمنطقة دماوند شرق العاصمة طهران في عملية انتحارية ومسلحة ادت الى استشهاده.

وافاد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي في تصريح له الجمعة ان سيارة الشهيد فخري زادة تعرضت اولا لهجوم ومن ثم انفجرت سيارة قريبة منه على بعد 15 مترا.

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