٠٦‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٢:١٣ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84136751
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تزامنا مع افتتاح خط خواف – هرات للسكك الحديدية

ايران تقيم ورشات تعليمية للعاملين في خطوط سكك الحديد بافغانستان

ايران تقيم ورشات تعليمية للعاملين في خطوط سكك الحديد بافغانستان

طهران/ 6 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا – قال المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية في الجمهورية الاسلامية " محمد رسولي " انه وتزامنا مع افتتاح خط خواف – هرات السككي ستقيم الشركة الايرانية ورشات تعليمية للعاملين في خط سكك الحديد بافغانستان.

واضاف رسولي اليوم الاحد لارنا سيشارك في الورشة في دورتها الاولى 46 شخصا من العاملين في خطوط سكك الحديد بافغانستان وستقام الورشة التعليمة في مركز تنمية التقنيات التابع لشركة السكك الحديدية في الجمهورية الاسلامية.

وتابع رسولي ان شركة السكك الحديدية في الجمهورية الاسلامية كانت قد اقامت في اوقات سابقة ولعدة مرات دورات تعليمية للعاملين في سكك حديد افغانستان ولكن هذه المرة ونظرا لافتتاح المشروع السككي الكبير الذي يربط خواف الايرانية بهرات الافغانية سنقيم دورتين تعليمتين للعاملين في الخطوط السككية في افغانستان .

خط خواف – هرات السككي بطول 139 كيلومتر يربط محافظة خراسان الرضوية في شمال شرق ايران بمدينة هرات الافغانية .

سيتم افتتاح خط خواف – هرات السككي يوم غد الاثنين بحضور رئيس الجمهورية الاسلامية حسن روحاني عبر الفيديو كنفرانس .

انتهى**م م**

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