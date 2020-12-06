ايران تقيم ورشات تعليمية للعاملين في خطوط سكك الحديد بافغانستان

واضاف رسولي اليوم الاحد لارنا سيشارك في الورشة في دورتها الاولى 46 شخصا من العاملين في خطوط سكك الحديد بافغانستان وستقام الورشة التعليمة في مركز تنمية التقنيات التابع لشركة السكك الحديدية في الجمهورية الاسلامية.

وتابع رسولي ان شركة السكك الحديدية في الجمهورية الاسلامية كانت قد اقامت في اوقات سابقة ولعدة مرات دورات تعليمية للعاملين في سكك حديد افغانستان ولكن هذه المرة ونظرا لافتتاح المشروع السككي الكبير الذي يربط خواف الايرانية بهرات الافغانية سنقيم دورتين تعليمتين للعاملين في الخطوط السككية في افغانستان .

خط خواف – هرات السككي بطول 139 كيلومتر يربط محافظة خراسان الرضوية في شمال شرق ايران بمدينة هرات الافغانية .

سيتم افتتاح خط خواف – هرات السككي يوم غد الاثنين بحضور رئيس الجمهورية الاسلامية حسن روحاني عبر الفيديو كنفرانس .

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