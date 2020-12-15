١٥‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84148736
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الامن الايراني يعتقل متزعم زمرة انفصالية و 3 من عناصرها جنوب غرب البلاد

الامن الايراني يعتقل متزعم زمرة انفصالية و 3 من عناصرها جنوب غرب البلاد

اهواز / 15 كانون الاول / ديسمبر /ارنا- اعلن الموقع الخبري لقوى الامن الداخلي عن اعتقال متزعم و 3 عناصر من زمرة انفصالية ناشطة في الاجواء الافتراضية في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وافاد تقرير للموقع اليوم الثلاثاء بان متزعم الزمرة المناهضة والانفصالية التي كانت تبادر عن طريق الاجواء الافتراضية لتشويش الراي العام والدعوة للتجمع غير القانوني والمسلح قد تم رصده واعتقاله من قبل رجال قوى الامن الداخلي في مدينة ماهشهر.

واضاف: انه وبعد الرصد الاستخباري الدقيق والتنسيق مع المراجع القضائية فقد تم في اطار عملية سريعة اعتقال متزعم الزمرة و 3 من عناصرها في وكرهم الذي كانوا يختفون فيه.

وكان المتهمون يسعون عبر بث اخبار مزيفة وكذلك مقاطع فيديو وكليبات استفزازية حول تجمعات العام الماضي في الاجواء الافتراضية، لتشويش الراي العام وتحريض المواطنين خاصة شريحة الشباب على التجمع والتمردات المسلحة.  

وكانت هذه الزمرة تسعى عبر اطلاق العديد من الدعوات في الاجواء الافتراضية للتجمع حول السيول الاخيرة، لاستقطاب المزيد من العناصر للعضوية في هذه الشبكات والزمر المعادية للدولة.

انتهى ** 2342

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