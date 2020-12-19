ظريف: على أميركا أن تغادر المنطقة

وفي مقابلة تلفزيونية مع قناة طلوع نيوز الأفغانية، تحدث ظريف عن العلاقات الإيرانية-الأفغانية، وعلاقة إيران مع طالبان، ووضع المهاجرين الأفغان في إيران ولواء فاطميون، حسبما أوردته قناة طلوع نيوز الأفغانية على صفحتها الخاصة بموقع تويتر.

وحول تاكيد ايران على خروج اميركا من المنطقة بعد عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني صرح: "ان ايران اكدت على الدوام بان اميركا يجب ان تغادر المنطقة".

وفي مقتطف قصير من المقابلة التي من المقرر أن تُذاع بالكامل يوم الاثنين/ بعد غد في الساعة 9 مساءً (حسب التوقيت المحلي)، قال ظريف: "إيران، بموجب قوانينها، لم تشطب بعد طالبان من قائمة الإرهاب".

وردا على سؤال من مقدم البرنامج، حول قوات الفاطميون وما إذا كانت إيران قد حشدت هذه القوات من المهاجرين الأفغان، صرح ظريف، "يمكن أن تكون هذه القوات أفضل القوات لمساعدة أفغانستان لو رغبت الحكومة الأفغانية في لذلك".

انتهى**أ م د