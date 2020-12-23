مسؤول : التجارة الخارجية الايرانية بلغت 52 مليار دولار

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اكد ميراشرفي : ان هذه الكمية، وسط تفشي فيروس كورونا والحظر الامريكي الجائر، تشير الى الجهود الحثيثة والعزيمة الكبيرة لدى القائمين على الصادرات وايضا اصحاب الصناعات في ايران.

وتوقع هذا المسؤول، ان يتواصل المنحى التصاعدي للتجارة الخارجية الايرانية خلال الاشهر القادمة ايضا.

وبشان الوجهات الرئيسية للصادرات الايرانية خلال الفترة المذكورة، اشار مير اشرفي الى :

- الصين، بواقع 20 مليونا و600 الف طن، وبما يعادل 6 مليارات و400 مليون دولار.

- العراق، بواقع 20 مليونا و800 الف طن، وبما يعادل 5 مليارات و900 مليون دولار.

- الامارات، بواقع 11 مليونا و400 الف طن، وبما يعادل 3 مليارات و300 مليون دولار.

- تركيا، بواقع 5 ملايين و400 الف طن، وبما يعادل مليارا واحدا و800 مليون دولار.

- افغانستان، بواقع 5 ملايين و200 الف طن، وبما يعادل مليارا واحدا و700 مليون دولار.

وقال رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، ان حجم استيراد البلاد خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2020)، بلغ 25 مليون طن وبقيمة 26 مليارا و800 مليون دولار؛ مبينا ان ذلك يشير الى تراجع الاستيراد بنسبة 16 بالمئة من حيث القيمة و1 بالمئة من حيث الوزن، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

انتهى ** ح ع