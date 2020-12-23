٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٤:١٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84159371
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مسؤول : التجارة الخارجية الايرانية بلغت 52 مليار دولار

مسؤول : التجارة الخارجية الايرانية بلغت 52 مليار دولار

طهران / 23 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – قال رئيس مصلحة الجمارك الايرانية "مهدي ميراشرفي" : ان حجم التبادل التجاري بين ايران مع شتى بلدان العالم، بلغ خلال الاشهر التسعة الماضية 110 ملايين طن وبما يعادل 52 مليار دولار؛ مضيفا ان حصة صادرات البلاد من ذلك سجّلت 58 مليونا و200 الف طن، وبقيمة 25 مليارا و100 مليون دولار.

وفي تصريح له اليوم الاربعاء، اكد ميراشرفي : ان هذه الكمية، وسط تفشي فيروس كورونا والحظر الامريكي الجائر، تشير الى الجهود الحثيثة والعزيمة الكبيرة لدى القائمين على الصادرات وايضا اصحاب الصناعات في ايران.

وتوقع هذا المسؤول، ان يتواصل المنحى التصاعدي للتجارة الخارجية الايرانية خلال الاشهر القادمة ايضا.
وبشان الوجهات الرئيسية للصادرات الايرانية خلال الفترة المذكورة، اشار مير اشرفي الى :
- الصين، بواقع 20 مليونا و600 الف طن، وبما يعادل 6 مليارات و400 مليون دولار.
- العراق، بواقع 20 مليونا و800 الف طن، وبما يعادل 5 مليارات و900 مليون دولار.
- الامارات، بواقع 11 مليونا و400 الف طن، وبما يعادل 3 مليارات و300 مليون دولار.
- تركيا، بواقع 5 ملايين و400 الف طن، وبما يعادل مليارا واحدا و800 مليون دولار.
- افغانستان، بواقع 5 ملايين و200 الف طن، وبما يعادل مليارا واحدا و700 مليون دولار. 

وقال رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، ان حجم استيراد البلاد خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2020)، بلغ 25 مليون طن وبقيمة 26 مليارا و800 مليون دولار؛ مبينا ان ذلك يشير الى تراجع الاستيراد بنسبة 16 بالمئة من حيث القيمة و1 بالمئة من حيث الوزن، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

انتهى ** ح ع

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