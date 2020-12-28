مسرحية ايرانية تفوز بجائزة مهرجان ايام كربلاء الدولي

وقال علي فتوحي اليوم الاثنين للصحفيين إن مسرحية "روبنسون كروزو من إخراج علي رضا كوشك جلالي وبطولة حامد رسولي وسيروس مصطفى شاركت في الدورة الثانية لمهرجان ايام كربلاء الدولي بحضور العراق ومصر وتونس والكويت و إيران في مدينة كربلاء.

واكد أن المهرجان أقيم على الإنترنت بسبب الوضع الحالي وتفشي فيروس كورونا وقال ان هذه المسرحية عرضت في تبريز في 27 كانون الاول من العام الجاري وتم بثها في آن واحد في العراق".

واشار رئيس مجموعة أينا إلى أن المهرجان أقيم على الإنترنت في الفترة ما بين 24 إلى 27 كانون الاول الحالي و قال: "بعد إقامة الحفل الختامي على الإنترنت تمكنت هذه المسرحية من نيل الجائزة الأولى للمهرجان.

وتابع فتوحي: تم اختيار سيروس مصطفى وحامد رسولي كالفائزين بالمهرجان ، وفازت مسرحية روبنسون وكروزو بالجائزة الأولى لهيئة التحكيم.

وتم عرض مسرحية روبنسون كروزو في بلدان مختلفة مثل ألمانيا وتركيا وكازاخستان والبوسنة والهرسك.

وفازت مجموعة آينا تبريز سابقًا بجائزة البوسنة والهرسك للسلام والصداقة وجائزة لؤلؤة قزوين الخاصة في كازاخستان.

انتهى** 1453