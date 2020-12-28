وزير الثقافة يرعى مراسم الاعلان عن المرشحين لجائزة الاربعين العالمية

وحضر الى جانب وزير الثقافة، جمع من كبار مسؤولي الشؤون الثقافية في البلاد بمن فيهم رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية "ابوذر ابراهيمي تركمان" ورئيس جامعة الاديان والمذاهب "حجة الاسلام ابوالحسن نواب"، والسيدة اشرف بروجردي "رئيسة منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية في ايران.

وضمت جائزة الاربعين العالمية خمسة اقسام مختلفة بما يشمل "التصوير الفوتوغرافي" و"الفيلم الاحترافي" و"الفيلم الشعبي" و"قصة رحلة الاربعين" و"نشطاء الفضاء الافتراضي لزيارة الاربعين".

وتسلمت اللجنة المنظمة للجائزة في هذا العام لجائرة الاربعين الدولية في هذا العام، ما يبلغ الفين و ۲۰۰ اثر لفنانين من 9 بلدان، وهي : ايران والعراق ولبنان وافغانستان وغينيا كوناكري، وبريطانيا وامريكا وباكستان وكندا.

حفل ختام جائرة الاربعين العالمية، اليوم الاثنين، شهد ايضا مراسم ازاحة الستار عن طابع الجائزة الذي وقع عليه كل من وزير الثقافة "صالحي"، ورئيس منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية "ابراهيمي تركمان".

يضاف الى ذلك التعريف بالاصدارات والكتب المختارة على مدى الدورات الخمس الماضية لهذه المسابقة الثقافية العالمية، ومعرض 40 صورة مختارة للدورة السادسة لجائزة الاربعين والذي اقيم بمقر حسينية الزهراء (ع) في طهران.

وفي الختام، تمت قراءة جزء من وصية القائد الشهيد سليماني، وايضا تقديم التمثال الخاص للجائزة، الى مساعد شؤون التعاون العلمي والثقافي لرئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية "حجة الاسلام محمدمهدی ایمانی‌ بور"، نيابة عن اسرة هذا الشهيد العظيم.

انتهى ** ح ع