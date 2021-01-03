٠٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٥٣ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84171714
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وزارة الصناعة الايرانية : زيادة تسجیل الاستثمارات الاجنبية بمقدار 128% خلال 9 اشهر

وزارة الصناعة الايرانية : زيادة تسجیل الاستثمارات الاجنبية بمقدار 128% خلال 9 اشهر

طهران/ 3 كانون الثاني / يناير/ ارنا – اعلنت وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية عن زيادة الموافقة على طلبات الاستثمارات الاجنبية في قطاع الصناعة والتجارة والتعدين بمقدار 128 بالمائة خلال التسعة اشهر الاخيرة من العام الايراني الحالي (بدأ في 21مارس 2020).

وجاء في تقرير نشرته وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية: طبقا لإحصاءات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة ، انه خلال التسعة اشهر الاخيرة من العام الايراني الحالي ( بدأ في 21مارس 2020) قد تمت الموافقة على 129 طلبا للاستثمارات الأجنبية بقيمة 4 مليارات و 384 مليون دولار في جميع أنحاء البلاد، 104 منها في قطاع الصناعة والتعدين والتجارة بقيمة مليار و 447 مليون دولار.

وارتفع نسبة الموافقة على الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الصناعة والتعدين والتجارة بنسبة 48 بالمائة من حيث العدد و 128 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ مجموع الاستثمارات الاجنبية التي تمت الموافقة عليها في جميع القطاعات خلال التسعة اشهر الاخيرة من العام الايراني الحالي ( بدأ في 21مارس 2020) بلغت اربعة مليارات و384 مليون دولار من حيث القيمة.

وبحسب التقرير فان المانيا تصدرت الاستثمارات الاجنبية في ايران تلتها الصين وتركيا وبريطانيا.

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