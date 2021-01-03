وزارة الصناعة الايرانية : زيادة تسجیل الاستثمارات الاجنبية بمقدار 128% خلال 9 اشهر

وجاء في تقرير نشرته وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية: طبقا لإحصاءات وزارة الصناعة والمناجم والتجارة ، انه خلال التسعة اشهر الاخيرة من العام الايراني الحالي ( بدأ في 21مارس 2020) قد تمت الموافقة على 129 طلبا للاستثمارات الأجنبية بقيمة 4 مليارات و 384 مليون دولار في جميع أنحاء البلاد، 104 منها في قطاع الصناعة والتعدين والتجارة بقيمة مليار و 447 مليون دولار.

وارتفع نسبة الموافقة على الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الصناعة والتعدين والتجارة بنسبة 48 بالمائة من حيث العدد و 128 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ مجموع الاستثمارات الاجنبية التي تمت الموافقة عليها في جميع القطاعات خلال التسعة اشهر الاخيرة من العام الايراني الحالي ( بدأ في 21مارس 2020) بلغت اربعة مليارات و384 مليون دولار من حيث القيمة.

وبحسب التقرير فان المانيا تصدرت الاستثمارات الاجنبية في ايران تلتها الصين وتركيا وبريطانيا.

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