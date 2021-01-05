ربيعي: على الاتحاد الأوروبي تنفيذ التزاماته بدل إظهار القلق

واضاف ربيعي في مؤتمر صحفي على الإنترنت اليوم الثلاثاء، بشأن ادعاء الاتحاد الأوروبي في أن زيادة تخصيب اليورانيوم يعد ابتعادا كبيرا عن الاتفاق النووي، قال: أن هذا الإجراء يستند إلى قرار برلماني ويتفق مع المادة 36 من الاتفاق النووي.

وتابع قائلا: ما دامت جميع الأطراف لا تلتزم بتعهداتها، فإن من حق إيران اتخاذ الإجراءات المناسبة، لكننا قلنا وكررنا مرات عديدة أن كل هذه القرارات يمكن أن تلغى بسرعة وبمجرد عودة الأطراف إلى التزاماتها وفقا للأتفاق النووي.

لقاح كورونا الإيراني سيدخل السوق بحلول الربيع المقبل

وردا على سؤال آخر حول لقاح كورونا أكد المتحدث باسم الحكومة أن إيران اشترت حوالي 17 مليون جرعة من اللقاح من الخارج وأن اللقاح الإيراني يمر بالمراحل الأولى من الإنتاج المشترك وسيدخل السوق بحلول الربيع.

وأشار الى أننا لم نتأخر عن العالم في هذا المجال، ومع دخول معهدي رازي وباستور في إنتاج اللقاحات فبامكاننا مساعدة الدول الأخرى ايضا.

وقال أن فيروس كورونا البريطاني دخل الى الدول المجاورة لنا، و نحاول السيطرة على نقاط الدخول والخروج للبلاد، لأن لدينا الكثير من التنوع العرقي والإقليمي في البلاد، لذلك علينا توخي الحذر.

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