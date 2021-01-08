قائد الثورة الإسلامية يلقي اليوم خطابا بمناسبة ذكرى انتفاضة اهالي مدينة قم

وسيبث خطاب القائد مباشرة عبر محطات الأذاعة والتلفزة الإيرانية الساعة الحادية عشرة قبل الظهر بتوقيت طهران.

وكانت مراسم احياء هذه الذكرى تقام في السنوات الماضية بشكل مباشر بحضور الالاف من أهالي مدينة قم في حسينية الامام الخميني بطهران للاستماع الى كلمة القائد بهذه المناسبة، لكن المراسم الغيت هذا العام بسبب القيود الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وجاءت انتفاضة اهالي مدينة قم المقدسة عام 1978 احتجاجا على مقال نشره نظام الشاه المقبور أساء فيه الي شخصية الإمام الخميني طاب ثراه.

وشکلت انتفاضة اهالي قم نواة الثورة الشعبیة التي اطاحت بعد عام واحد من اندلاعها بنظام الشاه المقبور. واستشهد في مثل هذا اليوم عدد كبير من طلبة العلوم الدينية في نقل رسالة الى الاعداء كانت تؤكد على ان الشعب الايراني يرفض الخنوع لسطوة المتغطرسين و واستمرت تلك الاحتجاجات الى انتصار الثورة الاسلامية عام 1979.

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