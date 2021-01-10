5 مليارات دولار.. القيمة المتوقعة لصادرات إيران إلى أفغانستان

وأشار زادبوم الى النمو الملحوظ لصادرات السلع الإيرانية من جمارك بيله سوار بمحافظة أردبيل (شمال غربي البلاد) بنسبة 98 في المائة.

وأظهرت إحصاءات الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري الإيراني، تبادل 110 ملايين طن من البضائع بقيمة 52 مليار دولار بين إيران وشركائها التجاريين، كانت حصة الصادرت منها 58 مليونا و 200 ألف طن بقيمة 25 مليارا و 100 مليون دولار، فيما بلغت حصة الواردات 25 مليون طن، وكانت قيمتها 26 مليارا و800 مليون دولار.

وتشكل كل من الصين والعراق، والإمارات وتركيا وافغانستان حسب التوالي، وجهات التصدير الرئيسة للمنتجات الإيرانية.

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