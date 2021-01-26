برلماني ايراني: قادرون على تصدير اللقاحات من خلال تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا الحيوية

واضاف " عبدالحسين روح الاميني " اليوم الثلاثاء في المؤتمر والمعرض الدولي الأول لمنتجات التكنولوجيا الحيوية الطبية والصناعات ذات الصلة بطهران: اننا قادرون على تحويل العلوم في مجال التكنولوجيا الحيوية إلى منتجات بفضل الكوادر والامكانيات الجيدة التي نتمتع بها في هذا المجال.

ودعا روح الاميني الى الاهتمام بالتكنولوجيا الحيوية وفتح الطريق امام المستثمرين لما لهذا المجال من قيمة سوقية كبيرة .

واكد عضو لجنة الصحة البرلمانية انه وبتطوير البنية التحتية في مجال التكنولوجيا الحيوية ، ستصبح ايران مصدرة للقاحات وستكون الرائدة على مستوى المنطقة .

وبدأت اعمال المؤتمر والمعرض الدولي الأول لمنتجات التكنولوجيا الحيوية الطبية والصناعات ذات الصلة (IranBayo) اليوم الثلاثاء 26 كانون الثاني / يناير في قاعة المؤتمرات بفندق المبيك بطهران.

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