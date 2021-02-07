وزير الطرق : سعة الموانئ الايرانية بلغت 280 مليون طن سنويا

وفي معرض شرحه للانجازات التي حققتها وزارة الطرق الايرانية على مدى 4 عقود مضت، اضاف اسلامي : نحن اقتربنا من الجيل الثالث او الحديث للموانئ وذلك بفضل المشاريع الاستثمارية التنموية الواسعة والمتنوعة التي نُفذت داخل الموانئ والمناطق المحيطة بها على صعيد البلاد.

واوضح، ان من ميزات موانئ الجيل الحديث، هو ان جميع النشاطات التجارية واللوجستية والاقتصادية فيها قائمة على اغراض الصادرات والترانزيت.

ولفت اسلامي، في هذا السياق، الى الاجراءات والخطط الواسعة والمؤثرة للغاية من جانب الحكومة وتحديدا "منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية" بهدف تطوير وتحديث القطع البحرية التقليدية او استبدالها بالقطع المتطورة، وايضا البرامج الحكومية الهادفة الى تطوير سواحل مكران (جنوب شرقي البلاد).

انتهى ** ح ع