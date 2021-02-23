الرئيس روحاني يوعز باتخاذ اجراءات عاجلة لاعادة اعمار المناطق المنكوبة بالزلزال

جاء ذلك اليوم الثلاثاء بعد تلقي تقرير وزير الطرق والتنمية العمرانية محمد اسلامي حول الوضع في منطقة سي سخت التي ضربها الزلزال في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد حيث دعا الى تخصيص الاعتمادات اللازمة من قبل الحكومة لبدء عملية اعادة اعمار المناطق المتضررة بالزلزال.

ووجّه الرئيس روحاني الشكر والتقدير لوزارة الطرق والتنمية العمرانية وجمعية الهلال الأحمر ومقر إدارة الأزمات ومؤسسة الإسكان للثورة الإسلامية على حضورهم في الوقت المناسب وما قدموه من خدمات مكثفة، وتلاحم وتنسيق مسؤولي المحافظات والأهالي والمؤسسات الثورية واوعز الى منظمة التخطيط والميزانية في البلاد بتخصيص وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد.

واقر مجلس الوزراء في هذا الاجتماع ايضا مقترح منظمة التخطيط والميزانية لتخصيص 172 مليار تومان كمنحة و 307 مليار تومان من التسهيلات المصرفية للأسر المتضررة من الزلزال في محافظتي كهكيلوية وبوير أحمد (سي سخت ودنا) وأصفهان (سميروم).

انتهى ** 2342