مساعد الخارجية: إيران ترد بوسائل قانونية على أي إجراء أحادي الجانب

وردا على التصريحات الإعلامية لوزير الخارجية الأوكراني ونائبه، قال محسن بهاروند اليوم الاربعاء، اننا نشاهد تصريحات زملائنا الأوكرانيين في وسائل الإعلام، و لا نفهم سبب التعليقات غير البناءة في بعض الاحيان.

وقال بهاروند ان ممثلي الحكومة الأوكرانية كانوا حاضرين في مراحل التحقيق المختلفة في مكان حادث تحطم الطائرة إلى قراءة الصندوق الاسود في باريس، منوها الى اجراء جولتين من المحادثات في كييف وطهران، بحضور ممثلي المؤسسات الإيرانية والأوكرانية المختلفة، بما في ذلك الطيران المدني والسلطات القضائية والعسكرية ووزارة الخارجية وغيرها حيث اطلعوا على كيفية وقوع هذا الحادث المؤسف.

وأشار إلى أن منظمة الطيران المدني الايرانية قدمت التقرير الفني لفريق التحقيق في الحادث للدول المعنية والايكاو في الوقت المحدد ونشرته للعلم.

واعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، أنه تم تحديد المتسببين في وقوع هذه المأساة، وقد صدرت لائحة اتهام بحق 10 أشخاص، وستبت المحكمة في القضية قريبا، كما ان الحكومة خصصت ميزانية لتعويض ذوي الضحايا ومستعدة لدفع الأموال لذويهم.

يذكر ان طائرة "بوينغ 737" التابعة للخطوط الجوية الاوكرانية اسقطت عن طريق الخطأ من قبل الدفاع الجوي يوم 8 كانون الثاني 2020 في ضواحي منطقة "صباشهر" التابعة لمحافظة طهران بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة حينما كانت في رحلة لها من طهران الى كييف ما ادى الى مصرع جميعها ركابها البالغ عددهم 167 وغالبيتهم ايرانيون وافراد الطاقم البالغ عددهم 9 وجميعهم اوكرانيون.

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