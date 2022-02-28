العنصرية الغربية في التغطية الإعلامية للحرب في اوكرانيا

ففجر تشارلي داغاتا مراسل رفيع في شبكة CBS news (سي.بي.أس نيوز) الأميركية موجة غضب عبر المنصات العربية والأجنبية، وذلك بعد وصفه أوكرانيا خلال بث مباشر من كييف بأنها "متحضرة وأوربية نسبيًا" مقارنة بدول مثل العراق وأفغانستان.

وقال داغاتا الذي ينقل الأخبار من كييف إن "أوكرانيا ليست مكانًا، مع كل الاحترام الواجب، مثل العراق أو أفغانستان، حيث يدور صراع محتدم منذ عقود… كما تعلمون هذه مدينة حضارية نسبيا وأوروبية نسبيا... حيث لا تتوقع ذلك أن يحدث ذلك".

واضاف داغاتا "لا تتوقع أن ترى في أوكرانيا نوع الصراع العسكري الذي ابتُلي به الشرق الأوسط". كما صُدم المشاهدون لأن داغاتا أزعج نفسه ليقول "مع كل الاحترام الواجب".

لاحقًا، اعتذر مراسل "سي.بي.أس نيوز" بعد حملة استنكار واسعة عبر المنصات، قائلًا "لقد تحدثت بطريقة آسف لقولها"، مضيفًا أنه كان يحاول إيصال أن أوكرانيا لم تشهد "هذا الحجم من الحرب" في السنوات الأخيرة، على عكس البلدان الأخرى.

فيما تضمنت برامج لقناة BFM الفرنسية اليمينية، خطاباً شبيهاً منذ حرب اوكرانيا، شمل أوصافاً مثل: "فنحن لا نتحدث عن سوريين يهربون من قصف نظامهم المدعوم من بوتين، بل نتحدث عن أوروبيين يقودون سيارات كسياراتنا".

وقال أحد الضيوف لقناة BFM: "إننا في القرن الحادي والعشرين وهناك بلد تنهال عليه الصواريخ كما لو كان العراق أو أفغانستان، هل تتخيلون؟".

من جهته قال مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أنه حزين جدا لأنه يشاهد "أناس أوروبيون، بعيون زرقاء وشعر أشقر يقتلون".

وقال ناشطون ان هذه التصريحات تمثل عنصرية مقيتة ومخزية تجاه الشرق وكل ما هو غير أوروبي، ويجب على هؤلاء العودة ودراسة التاريخ جيدًا من جديد.

وأكد مغردون أن الحروب والقتل والدمار لن تكون في يوم من الأيام أمرًا طبيعيًا، ولا يختلف هذا من بلد إلى بلد سواء كانت الدول عربية أو أوربية، مطالبين مراسلي الحرب بانتقاء المصطلحات والعبارات المناسبة للحديث عن الأزمة الحالية وإجراء المقارنات الدقيقة.

وكتب الناشط "تشارلز ليستر" مستنكرًا هذه التصريحات "إن رؤية الشرق الأوسط على أنه (غير حضاري) هي نظرة عنصرية فقيرة وسطحية، تذهب بعيدًا لتشرح الكثير في عالم الإعلام والسياسة".

واشار مغردون إلى أن العراق لطالما أطلق عليه نعت "مهد الحضارات" لأن بلاد ما بين النهرين القديمة -العراق الآن- هي المكان الذي ظهرت فيه "الحضارة" كما يفهمها الغرب إلى حد كبير.

كما قالوا إن "أوكرانيا، بالطبع، ليست غريبة عن الحروب والصراع، حيث حدث ضم روسيا لشبه جزيرة القرم قبل أقل من عقد من الزمن".

وتساءل الأستاذ في جامعة كورنيل مصطفى ميناوي على تويتر "لماذا يعتقد داغاتا أنه من الجائز مقارنة قيمة حياة الناس بمدى تحضرهم؟".

وكتب نادر عيسى، مراسل صحيفة "شيكاغو صن تايمز"، على تويتر "أسقطت شبكة سي.بي.أس نيوز صافرة الكلب لأنها عنصرية".

وأضاف "إذا كانت هذه هي النسخة التي اختار فيها كلماته بعناية، فإن البديل (الذي لم يختر فيه كلماته) سيكون: هؤلاء هم أناس بيض متحضرون وليسوا سمرا غير متحضرين".

وردت "لاله خليلي"، الأستاذة في جامعة كوين ماري بلندن، في تغريدة على تويتر "اوه نعم، الضحايا الحضاريون المستحقون وهؤلاء المتوحشون غير المتحضرين غير الأوروبيين الذين لا يستحقون التعاطف حيث الحرب (محتدمة لعقود) بغض النظر عن أن الولايات المتحدة وحلفاءها هم من بدأوا الحروب".

وكتب الكاتب "هيد أمري" على تويتر "يسمع نفسه.. إنه يبدو عنصريًا، ويعترف بأنه يجب أن يكون حريصًا على إخفاء العنصرية، لكنه في النهاية غير قادر أو غير راغب في إيقاف العنصرية فعليًا".

وغرد الكاتب والناشط الحقوقي الأميركي من أصل باكستاني قاسم رشيد، قائلاً: "هذا ليس OANN أو Fox. هذا التفوق الصريح للبيض موجود على شبكة سي بي اس. مثير للاشمئزاز تماماً تجريد الملونين من إنسانيتهم".

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