رئيس اتحاد الجودو الإيراني يصل الى العراق

ووصل ميراسماعيلي على رأس وفد مرافق له إلى العراق، اليوم الثلاثاء، وكان في استقباله رئيس اتحاد الجودو العراقي السيد "سمير صادق الموسوي"، ورئيس هیئة الجودو في النجف "على نظار شريف" و رئيس هيئة الجودو في كربلاء

ابوياسر.

وتأتي الرحلة فی اطار مذكرة تفاهم رياضية بين اتحادي الجودو الايراني والعراقي التي تم توقيعها للتعاون طويل الأمد بين الجانبين يوم الأحد 13 فبراير 2022 ، وبعد ذلك انطلق المعسكر المشترك لمنتخبات إيران والعراق وتونس للجودو في كربلاء المقدسة.

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