الوفد الايراني يلتقي مندوبي الترويكا الاوروبية في اطار مفاوضات فيينا

ويتراس الوفد الايراني مساعد الخارجية للشؤون السياسية علي باقري كني ويضم مساعدي الخارجية في الشؤون القانونية والدبلوماسية الاقتصادية والمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية وعددا من خبراء البلاد.

ويعد هذا الاجتماع، ثاني اجتماع بين الوفد الايراني المفاوض والترويكا الاوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكانت مفاوضات الجولة الثامنة في فيينا بين ايران ومجموعة "4+1" قد انطلقت في 27 كانون الاول /ديسمبر حيث ان نجاحها او فشلها متعلق فقط بقرارات سياسية من قبل الاطراف الغربية، اذ لو اتخذت الاطراف الغربية القرارات اللازمة التي تعيها جيدا يمكن حل وتسوية القضايا العالقة المتبقية وبالتالي الوصول الى الاتفاق النهائي.

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