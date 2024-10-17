كتائب القسّام تنشر مشاهد تفجير عين نفق شرقي رفح جنوبي قطاع غزة

وأعلنت كتائب القسّام أيضاً استهدافها ناقلتي جند إسرائيليتين، بقذيفتي "الياسين 105"، في منطقة الفالوجا، غربي مخيم جباليا، شمالي القطاع.

وأكدت أنها استهدفت قوةً إسرائيليةً راجلة بقذيفة "TBG"، مؤكّدةً "أننا أجهزنا عليها من مسافة صفر"، غربي مخيم جباليا، شمالي القطاع.

في المنطقة نفسها، قصفت كتائب شهداء الأقصى، بقذائف "الهاون"، تمركزاً لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية المتمركزة.

بدورها، أكدت قوات الشهيد عمر القاسم أنّها استهدفت تجمعات الاحتلال ومواقعه في محيط معبر رفح، بصواريخ قصيرة المدى، من عيار 107 ملم.

وأوضح البيان، الذي أصدرته، أنّ "الاستطلاعات الميدانية أكّدت أنّ الصواريخ أصابت أهدافها، وألحقت بقوات العدو خسائر فادحة".

والأربعاء، فجّرت كتائب القسّام، مبنىً فُخخ مسبقاً في قوة إسرائيلية راجلة، غربي مدينة جباليا البلد، شمالي قطاع غزة.

وفي العملية ذاتها، فجّرت القسّام عبوةً مضادةً للأفراد بقوة النجدة، فور تقدمها إلى مكان تفجير المبنى، الأمر الذي أدى إلى إيقاع عناصرها جميعاً بين قتيل وجريح.

واستهدفت القسّام جرافةً إسرائيليةً عسكريةً من نوع "D9" في منطقة حي القصاصيب، غربي مدينة جباليا.وفي "تاسعة البهاء"، الأربعاء أيضاً، قصفت سرايا القدس "سديروت" و"نير عام" ومستوطنات غلاف غزة بالصواريخ.

وأقرّت "الجبهة الداخلية" الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات "سديروت" و"نير عام" و"إيفيم" في غلاف غزة الشمالي، بعد إطلاق صواريخ من القطاع.

انتهى ** 2342