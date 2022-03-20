قاليباف: تعزيز العلاقات البرلمانية يؤدي دورا كبيرا في السلام والاستقرار المستديم في العالم

جاء ذلك في برقيات وجهها قاليباف الى نظرائه في دول حضارة النوروز والتي تشمل طاجيكستان واذربيجان وتركيا والعراق وكازاخستان وقرغيزيا واوزبكستان وتركمنستان وباكستان، للتهنئة بحلول عيد النوروز والعام الهجري الشمسي الجديد 1401.

واعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي عيد النوروز، كذكرى ثقافية غنية وعريقة، رمزا للمحبة والتعاطف والوئام، معربا عن امله بان يكون العام الجديد عاما زاخرا بالسلام والامن والاستقرار لجميع الشعوب.

وقال: ان عالم اليوم بحاجة الان اكثر من اي وقت اخر للحوار والتعاون والتعامل بين الشعوب ونخب مختلف المجتمعات، وفي هذا السياق فان تعزيز العلاقات بين البرلمانات كممثلة للشعوب يؤدي دورا كبيرا في ارساء السلام والهدوء والاستقرار المستديم في العالم المعاصر.

واضاف: "انني اغتنم هذه الفرصة لاؤكد استعداد مجلس الشورى الاسلامي للارتقاء بمستوى العلاقات الودية بيننا" متمنيا لنظرائه والنواب في برلمانات الدول المذكورة المزيد من الرفعة والسعادة ولشعوبهم عاما زاخرا بالبركة والتقدم.

انتهى ** 2342