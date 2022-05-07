خالد البطش: اغتيال أي من قادة المقاومة وعلى رأسهم السنوار سيفتح على العدو أبواب جهنم

وافاد موقع "فلسطين اليوم" ان البطش قال في كلمة له خلال مسيرة دعم للقائد يحيى السنوار في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة: "إن اغتيال أي من قادة المقاومة وعلى رأسهم القائد السنوار سيفتح على العدو أبواب جهنم وستكون معركة مفتوحة في كل الساحات."

وحذر من أن الإقدام على اغتيال السنوار يعني المسّ بحلف القدس والمسّ بمحور المقاومة، مشدداً على أن دم القادة لن يكون جزءا من أي عملية انتخابية صهيونية بل سيكون لعنة عليهم.

وأكد البطش أن المس بالسنوار يعني بركاناً من الغضب الفلسطيني في وجه الاحتلال وعلى العدو أن يتعقل ويعيد الحسابات جيداً.

وتابع يقول: " الاغتيالات تعني أن المقاومة ستقطع يد المحتل وستقوم بدورها في تأديبه".

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