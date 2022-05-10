إيران تصنف ضمن الدول الأوائل عالميا بإنتاج اطقم فحص تقصّي لحديثي الولادة

وقال اسلامي اليوم الثلاثاء خلال مشاركته مراسم ازاحة الستار عن هذا المنتج الجديد: ان ايران تمكنت من انتاج هذه العدة بجهود علماءها الشباب وبدعم من منظمة الطاقة الذرية الايرانية، لافتا الى امكانية تصدير المنتج إلى الدول الأخرى.

واضاف أن هذه العدة تستخدم في البلاد لعلاج أطفال حديثي الولادة الذين يعانون من امراض التمثيل الغذائي، مشيرا الى ان دولتين او ثلاثة تملتكان تكنولوجيا انتاجها.

يذكر ان متلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من الحالات التي تحدث معًا مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وزيادة الدهون في الجسم حول الخصر، ومستويات غير طبيعية من الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، ومرض السكري من النوع الثاني.

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